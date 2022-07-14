В Зольском районе появится новый спортивный комплекс

В селении Белокаменское Зольского района продолжается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Спортивный объект возводится в рамках реализации национального проекта «Демография». На площади 5200 квадратных метров разместят универсальную игровую площадку с искусственным газоном, беговую дорожку, уличные тренажеры, площадку для воркаута и трибуны для зрителей. Чтобы спортом можно было заниматься в вечернее время установят освещение. В настоящее время завершена планировка и выравнивание территории будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. На площадку уложен геотекстиль, поверх него утрамбована песчано-гравийная смесь, завезен песок для последующего слоя "пирога" основания комплекса, ведутся работы, направленные на отведение дождевых вод. Строящийся спортивный комплекс сдадут в эксплуатацию в августе текущего года.