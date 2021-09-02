В Зольском районе появилось 9 новых общественных территорий





В Зольском районе появились новые общественные территории. Открытие скверов и дворов приурочили ко Дню государственности Кабардино-Балкарии. «Сквер Памяти и Славы» — общественная территория, благоустроенная по нацпроекту «Жилье и городская среда». Расположен сквер в Камлюково – во дворе сельской школы. Здесь обновили территорию возле памятника, который воздвигли в честь окончания Великой Отечественной войны. За порядком и чистотой в новом сквере будут следить в основном педагоги и школьники, а во время общих субботников присоединятся и все желающие. В проектах по созданию и реконструкции общественных территорий учитывали пожелания жителей. В итоге получились пространства, где могут отдохнуть и мамы с детьми, и молодежь, и представители старшего поколения… Установили фонари, разместили скамейки и урны, а главное – обустроили зеленую зону и в Приречном. По профильному нацпроекту в этом году в Зольском районе благоустроили четыре сквера и столько же дворовых территорий. Близ домов отремонтировали подъездные пути и тротуары, установили бордюры. В каждом дворе – новые скамейки и осветительные приборы. И здесь же разбили клумбы.