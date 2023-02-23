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В Зольском районе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Зольском районе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

23.02.2023 | 22:32
Алые гвоздики – в знак памяти и гордости за ратные подвиги земляков… В самом сердце Залукокоаже – у “Вечного огня” провели митинг. К мемориалу героям, погибшим во время Великой Отечественной, возложили цветы. Один из участников митинга в зоне СВО находился практически с первых дней. В Залукокоаже приехал домой, в отпуск. Говорит, скоро снова на службу, потому что угроза со стороны неофашизма очень серьезна. Рассказывает, делу защиты Отечества в его семье служат уже несколько поколений мужчин. Встречу продолжили в зале администрации Зольского района. Память погибших в Великую Отечественную и во время спецоперации почтили минутой молчания. Со сцены звучали слова благодарности в адрес родителей тех, кто сегодня с оружием защищает Родину. Глава муниципалитета Руслан Гятов также поздравил земляков с 99-й годовщиной образования района. Грамотами отметили лучших работников разных сфер жизни. После презентовали документальный фильм ГТРК “Кабардино-Балкария” “Память в наследство”. Он посвящен героям Великой Отечественной, выходцам Зольского района. За основу автор Инна Апшева взяла изданную к 75-летию Победы Книгу памяти. Сегодняшней дате посвятили и небольшой концерт.   https://t.me/vestikbr  
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