В Зольском районе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Алые гвоздики – в знак памяти и гордости за ратные подвиги земляков… В самом сердце Залукокоаже – у “Вечного огня” провели митинг. К мемориалу героям, погибшим во время Великой Отечественной, возложили цветы.
Один из участников митинга в зоне СВО находился практически с первых дней. В Залукокоаже приехал домой, в отпуск. Говорит, скоро снова на службу, потому что угроза со стороны неофашизма очень серьезна. Рассказывает, делу защиты Отечества в его семье служат уже несколько поколений мужчин.
Встречу продолжили в зале администрации Зольского района. Память погибших в Великую Отечественную и во время спецоперации почтили минутой молчания. Со сцены звучали слова благодарности в адрес родителей тех, кто сегодня с оружием защищает Родину.
Глава муниципалитета Руслан Гятов также поздравил земляков с 99-й годовщиной образования района. Грамотами отметили лучших работников разных сфер жизни.
После презентовали документальный фильм ГТРК “Кабардино-Балкария” “Память в наследство”. Он посвящен героям Великой Отечественной, выходцам Зольского района. За основу автор Инна Апшева взяла изданную к 75-летию Победы Книгу памяти. Сегодняшней дате посвятили и небольшой концерт.
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