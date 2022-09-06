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В Зольском районе отремонтировали участок трассы протяженностью 15 километров

В Зольском районе отремонтировали участок трассы протяженностью 15 километров

06.09.2022 | 17:43
В рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” отремонтировали трассу “Залукокоаже – Зольское – Белокаменское”. Протяженность участка – 15 с половиной километров. Восстановительные работы начались в марте. Проходит дорога по территории четырех населенных пунктов – Октябрьское, Светловодское, Белокаменское и Шардаково. Автомобильная дорога охватывает большое количество социально значимых объектов, таких как Дома культуры, администрации поселений, мечети, детские сады и школы. Рабочие нанесли асфальтобетонное покрытие, обустроили пересечения и примыкания, укрепили обочины. На трассе появились новые дорожные знаки и искусственные неровности.   https://t.me/vestikbr
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