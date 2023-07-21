В Зольском районе отремонтировали трассу, которая соединяет сразу несколько сел

Комиссия Минтранса побывала в Зольском районе. Проверяли, насколько качественно отремонтировано полотно. Эта дорога соединяет села Псынадаха, Залукодес, Дженал и Каменномостское.
Эксперты оценивали ширину проезжей части, плотность асфальтобетонного покрытия и поперечные уклоны. Восстановительные работы на отрезке около трех километров выполнили благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
До этого трассу ремонтировали больше десяти лет назад. Изношенное полотно нуждалось в серьезной реставрации. Ее провели за короткое время, заменили указатели и нанесли разметку.
Комиссия Минтранса подтвердила, что дорога в Зольском районе готова к полноценной эксплуатации. По словам специалистов, новое покрытие прослужит примерно 10 лет.
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