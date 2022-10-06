В Зольском районе ликвидируют последствия сошедшего селя

Булыжники, толща грязи и очень много воды... Все произошло накануне после 11 утра. В районе урочища Джылы-Су сель перекрыл трассу, связывающую Кисловодск и Эльбрус.
Заложниками стихии оказались 20 человек. В грязи увязли два внедорожника. Одно из зданий, где обычно останавливаются отдыхающие, камни пробили насквозь. На помощь людям отправилась опергруппа МЧС. Спасатели эвакуировали туристов, которые не могли выбраться из-за большого количества воды.
Республиканские дорожники доставили к месту происшествия спецтехнику. Ликвидацию последствий стихии возобновили этим утром. В профильном ведомстве сообщили: движение на 59-м километре трассы “Кисловодск – Долина нарзанов – Джылы-Су – Эльбрус” намерены восстановить к сегодняшнему вечеру.
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