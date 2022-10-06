home
Главная
>
Новости
>
В Зольском районе ликвидируют последствия сошедшего селя

В Зольском районе ликвидируют последствия сошедшего селя

06.10.2022 | 15:50
Булыжники, толща грязи и очень много воды... Все произошло накануне после 11 утра. В районе урочища Джылы-Су сель перекрыл трассу, связывающую Кисловодск и Эльбрус. Заложниками стихии оказались 20 человек. В грязи увязли два внедорожника. Одно из зданий, где обычно останавливаются отдыхающие, камни пробили насквозь. На помощь людям отправилась опергруппа МЧС. Спасатели эвакуировали туристов, которые не могли выбраться из-за большого количества воды. Республиканские дорожники доставили к месту происшествия спецтехнику. Ликвидацию последствий стихии возобновили этим утром. В профильном ведомстве сообщили: движение на 59-м километре трассы “Кисловодск – Долина нарзанов – Джылы-Су – Эльбрус” намерены восстановить к сегодняшнему вечеру.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных