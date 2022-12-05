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В Зольском районе ликвидируют последствия обрыва линий электропередачи

В Зольском районе ликвидируют последствия обрыва линий электропередачи

05.12.2022 | 22:31
Восстановлено электроснабжение части населенных пунктов Зольского района, пострадавших от непогоды, работы еще продолжаются. Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Напомним, сегодня с утра жители трех с половиной тысяч домов и примерно три десятка социальных объектов в районе остались без света. Причина – лед налип на провода. Под его тяжестью коммуникации стали рваться. По словам специалистов, такие ЧС в сезон холодов в этой местности - не редкость: сказываются особенности климата – высокая влажность и сильный ветер. Чтобы устранить сегодняшнюю поломку, за дело безотлагательно взялись бригады местной электросетевой компании. Зольским специалистам помогают коллеги из Прохладненского, Майского, Лескенского, Эльбрусского районов и из Нальчика. Полностью восстановить электроснабжение планируют к завтрашнему утру.   https://t.me/vestikbr
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