В Зольском районе КБР подсчитывают ущерб от сильного града

В с. Каменномостское Зольского района Кабардино-Балкарии вечером 4 мая прошел сильный ливень с градом. Как отмечают в администрации села, стихия в основном затронула юго-западную часть села. Дороги занесло грунтом, что существенно затруднило движение транспорта. Сейчас на этих участках работают коммунальные службы.

По словам главы администрации с.Каменномостского Ахмеда Кокова, были повреждены кустарники и деревья в личных подворьях. Примерно в 50 дворов затекла вода вместе с градом и грязью. Наиболее пострадали несколько домовладений. Водо-, электро- и газоснабжение не нарушено. Домовладения очищаются силами самих жителей, дороги будут приведены в порядок и расчищены в течение дня.

Избежать более существенного урона помогла работа градобойных установок, расположенных поблизости, отмечают представители местной власти. Оценить ущерб в полном объеме еще предстоит.