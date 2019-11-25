В Зольском районе фермеры завершили перевод крупного рогатого скота на зимне-стойловое содержание — 2019.11.25





Животных перегнали с летних пастбищ и поместили в специальные загоны. Аграрии уже изменили их распорядок дня и рационы питания. Предприниматель Резуан Зухов рассказывает, прежде чем заняться разведением коров, больше 40 лет работал ветеринаром. В 2015-м получил грант по программе «Начинающий фермер». Выделенные государством 600 тысяч рублей направил на создание собственного хозяйства.

По данным местной администрации, в районе более 100 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. От того, как они подготовятся к зимнему периоду, во многом зависит выполнение муниципалитетом показателей по производству продукции, отмечают специалисты. В целом в хозяйствах Зольского района поголовье крупного рогатого скота превышает 50 тысяч, мелкого – около 90.