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В Зольском районе дорожники ввели в эксплуатацию еще два объекта

В Зольском районе дорожники ввели в эксплуатацию еще два объекта

13.07.2022 | 11:25
В Кабардино-Балкарской Республике продолжается успешная реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы на региональной сети автомобильных дорог общего пользования во всех районах республики близятся к завершению, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. Больше половины объектов уже введены в эксплуатацию, в том числе и самый протяженный объект текущего года – почти шестнадцатикилометровый участок дороги, проходящий через 4 населенных пункта в Зольском муниципальном районе, а также двухкилометровая центральная улица в селении Этоко. На автодороге Залукокоаже-Зольское-Белокаменское дорожники выполнили работы по фрезеровке существующего асфальтобетонного покрытия, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из ЩМА-16, устройству пересечений и примыканий, укреплению обочин и обустройству автомобильной дороги. Стоит отметить, что участок восстановления протяженностью 15,5 км охватывает собой большое количество таких социально значимых объектов как: школа, детский сад, администрация, дом культуры, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт и мечеть. В селении Этоко подрядная организация завершила работы по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия, тротуаров, укреплению обочин, а также нанесла новую горизонтальную дорожную разметку, поставила новые знаки и обустроила пешеходные переходы. На обоих объектах приёмочная комиссия произвела на месте инструментальный контроль качества работ: измерили ширину полотна, протяжённость и поперечный уклон. Все измерения соответствовали необходимым нормативным требованиям. Жители выразили благодарность Главе республики Казбеку Валерьевичу Кокову, сотрудникам республиканского Минтранса, подрядной организации – всем, кто имел отношение к реализации данных проектов. «Подрядные организации выполнили все работы на 2 месяца раньше запланированного срока при этом без потери качества, - сообщает директор ГКУ КБР «Управдор» Тембулат Мзоков, - ранее лаборатория Минтранса КБР провела вырубки асфальта и проверила его на соответствие требованиям ГОСТов. Все исследования показали положительный результат качества асфальтобетонной смеси. Важно отметить, что также был налажен контакт с местными жителями, все пожелания и замечания были учтены в ходе выполнения дорожных работ».   https://t.me/vestikbr
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