В Жемтале ведется капитальный ремонт местного Дома культуры

Ждали этого события много лет. Здание построили в 1986-м и с тех пор капитально не ремонтировали. Теперь ветхие коммуникации и кровлю меняют на новые.
Выполняют работы по внутренней и внешней отделке. На обновление направили шесть миллионов рублей, рассказывает директор ДК Халимат Оразаева.
Ремонт по нацпроекту “Культура” идет с середины мая. Подрядчики говорят, что уже выполнили половину намеченного и смогут уложиться в сроки, то есть к концу августа.
В сентябре ДК должен снова заработать, и юные селяне отправятся в кружки по хореографии и театральному искусству, в библиотеку и в музыкальную школу, которая также располагается здесь.
https://t.me/vestikbr