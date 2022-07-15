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В Жемтале ведется капитальный ремонт местного Дома культуры

В Жемтале ведется капитальный ремонт местного Дома культуры

15.07.2022 | 16:43
Ждали этого события много лет. Здание построили в 1986-м и с тех пор капитально не ремонтировали. Теперь ветхие коммуникации и кровлю меняют на новые. Выполняют работы по внутренней и внешней отделке. На обновление направили шесть миллионов рублей, рассказывает директор ДК Халимат Оразаева. Ремонт по нацпроекту “Культура” идет с середины мая. Подрядчики говорят, что уже выполнили половину намеченного и смогут уложиться в сроки, то есть к концу августа. В сентябре ДК должен снова заработать, и юные селяне отправятся в кружки по хореографии и театральному искусству, в библиотеку и в музыкальную школу, которая также располагается здесь. https://t.me/vestikbr
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