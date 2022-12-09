В Жемтале открыли мемориальную доску участнику СВО Мурату Оразаеву

Мурат Оразаев – выпускник второй жемталинской школы. Служил по армейскому контракту во Владикавказе. Оттуда уехал в Запорожскую область для участия в специальной военной операции. Погиб в марте возрасте 32 лет.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых поручений, указом президента награжден орденом Мужества.
Родственники Мурата Оразаева, его одноклассники и односельчане, школьники, учителя, представители администрации... Все они пришли, чтобы еще раз вспомнить о военнослужащем.
Мемориальную доску установили в фойе учебного заведения. Торжественная церемония в память о герое завершилась возложением цветов.
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