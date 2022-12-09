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В Жемтале открыли мемориальную доску участнику СВО Мурату Оразаеву

В Жемтале открыли мемориальную доску участнику СВО Мурату Оразаеву

09.12.2022 | 15:58
Мурат Оразаев – выпускник второй жемталинской школы. Служил по армейскому контракту во Владикавказе. Оттуда уехал в Запорожскую область для участия в специальной военной операции. Погиб в марте возрасте 32 лет. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых поручений, указом президента награжден орденом Мужества. Родственники Мурата Оразаева, его одноклассники и односельчане, школьники, учителя, представители администрации... Все они пришли, чтобы еще раз вспомнить о военнослужащем. Мемориальную доску установили в фойе учебного заведения. Торжественная церемония в память о герое завершилась возложением цветов.   https://t.me/vestikbr
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