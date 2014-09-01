В Жанхотеко появится новый сквер





Новый сквер в селе Жанхотеко появится уже этой осенью. Он займёт площадь в 4 тысячи квадратных метров вдоль федеральной трассы Прохладный –Эльбрус. Строительные работы уже начались. Они проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Глава Жанхотеко Заурбий Хамурзов рассказывает, как будет выглядеть новый сквер. Он расположится вдоль трассы «Прохладный–Эльбрус» у въезда в село. Строить сквер начали совсем недавно. По проекту здесь будут аллея, спортивная и детская площадки, стоянка для транспорта. Установят скамейки, фонари, урны. Зону отдыха огородят бетонными балясинами. Все работы- в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В Баксанском районе его реализуют четвёртый год. На создание сквера Жанхотеко потратят 9 с половиной миллионов рублей. Дизайн–проект будущей зоны отдыха опубликован на официальной странице села в инстаграме. Жители могут ознакомиться и внести свои предложения. Строительство завершится в октябре этого года.