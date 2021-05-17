В Жанхотеко появится новый сквер





В Жанхотеко появится новый сквер. На его возведение выделено более 9 с половиной миллионов рублей. Здесь будут выложенные тротуарной плиткой дорожки, скамейки, современное освещение, новые деревья и площадка для детей. Территория расположена рядом с дорогой, ведущий в Приэльбрусье. Потому предполагается, что она станет местом отдыха не только самих сельчан, но и многочисленных гостей республики. Закончить, по проекту, должны в октябре, однако строительство идёт опережающими темпами. Если они сохранятся, новый сквер появится уже летом.