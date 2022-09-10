В Зеленом театре состоялся праздничный концерт, посвященный столетию КБР

Накануне вечером в Зеленом театре города Нальчика в рамках празднования 100-летия Кабардино-Балкарской Республики состоялся праздничный концерт с участием популярных артистов республики, а также звезд российской эстрады, сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР. Праздничное мероприятие началось с выступления симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии имени Бориса Темирканова. Поздравить с вековым юбилеем Кабардино-Балкарии на сцену вышли Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Мухарбий Ульбашев, министр культуры КБР Мухадин Кумахов. В своем выступлении Татьяна Егорова пожелала жителям республики крепкого здоровья, счастья и реализации всех намеченных планов, отметив вклад каждого в развитие родного края. «Дорогие наши земляки! От всей души поздравляем вас - всех жителей республики со знаменательным событием - столетием образования Кабардино-Балкарии! Трудно передать словами полноту чувств, которые испытывает каждый из нас в этот праздничный для республики день. Наши сердца переполнены радостью, гордостью за успехи и достижения нашей родной Кабардино-Балкарии. Не будет преувеличением, если скажу, что наша республика, наш неповторимый по красоте край любим всеми, кто хоть однажды здесь побывал. Он любим не только поэтому, но еще и потому, что здесь живут замечательные, трудолюбивые люди, создавшие все чем славится Кабардино-Балкария. Огромное спасибо каждому, кто вносит свой вклад в развитие республики. Сегодня у нас одна цель, одно общее стремление - превратить наш край в процветающий, благополучный регион страны, надежный оплот России. И нет никаких сомнений, что эти цели мы обязательно достигнем. Основанием для такой уверенности служат единство, сплоченность и созидательный настрой многонационального народа Кабардино-Балкарии. С праздником, дорогая Кабардино-Балкария!», - отметила в своем выступлении Председатель Парламента. После приветственных слов празднование продолжилось концертной программой. Для гостей и жителей Нальчика выступили государственный академический ансамбль танца «Кабардинка», государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария», государственный фольклорный ансамбль песни и пляски «Терские казаки». Другие танцевальные коллективы республики также украсили праздник зажигательными танцами народов республики - кабардинцев, балкарцев и русских. Продолжился вечер выступлениями артистов российской и республиканской сцены, в том числе Доминика Джокера, Мухтара Хардая, Черима Нахушева, Амура Текуева, Светланы Тхагалеговой, Зухры Габуевой, Султана Хажироко и других.