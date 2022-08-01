В Зеленом театре состоялся концерт Черима Нахушева

В эти минуты завершается Большой летний концерт Черима Нахушева в Зеленом театре. Народный артист четырех республик Северного Кавказа последний раз на этой сцене выступал 5 лет назад, а потому для почитателей его творчества событие – долгожданное.
Настоящим сюрпризом для поклонников стал живой оркестр, в сопровождении которого певец исполнил свои хиты. Артиста публика встретила бурными овациями. Полный аншлаг в летнем амфитеатре на две с половиной тысячи мест – еще одно доказательство неподдельной народной любви.
Помехой концерту не стал и летний дождь, который начался внезапно. Зрители получили колоссальное удовольствие от живого звука инструментальной музыки и любимого голоса. Так же они первыми услышали новую песню Черима Нахушева, написанную к вековому юбилею Кабардино-Балкарии.
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