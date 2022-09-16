В Зеленом театре состоялось официальное закрытие Северо-Кавказского фестиваля молодежи

Большой гала-концерт собрал на одной сцене творческие коллективы всех делегаций. В национальных костюмах и с государственными флагами, они заполнили главную площадку. Открыли вечер попурри, в которой каждый регион представил свой танец. Далее – ставшая мегапопулярной в социальных сетях песня “Встанем” в исполнении лауреата многочисленных конкурсов и фестивалей Заура Барагунова. Так молодежь Северного Кавказа выразила свою поддержку президенту России и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. Зрители слушали композицию стоя, в том числе дети из Скадовского района Херсонской области, которые в эти дни находятся в республике. Приветственный адрес от имени Казбека Кокова зачитал руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков. В нем Глава республики выразил уверенность в том, что фестиваль станет стимулом для дальнейшего созидания молодежи Кавказа, ведь общение и взаимное творчество – обязательно сближают. Каждая из делегаций, а их здесь 10, получила благодарственное письмо от имени Главы Кабардино-Балкарии. Участие в фестивале приняли более четырех с половиной тысяч человек. Организаторы отмечают, праздник молодежи со следующего года начнет путешествовать по республикам Северного Кавказа. Многие регионы уже изъявили желание принять его у себя дома.