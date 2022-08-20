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В Зеленом театре состоится благотворительный концерт "От сердца к сердцу"

В Зеленом театре состоится благотворительный концерт "От сердца к сердцу"

20.08.2022 | 13:24
"От сердца к сердцу"… Концерт с таким названием состоится сегодня в Нальчике в Зеленом театре. Выступит заслуженный артист республики Азамат Цавкилов. Это будет заключительная часть благотворительной акции "Собери ребенка в школу". Проходила она почти месяц. Во всех городах и районах работали точки сбора канцтоваров и пожертвований. Цель акции – подарить школьные принадлежности детям из малообеспеченных семей Кабардино-Балкарии и часть отправить юным жителям Донбасса. Благотворительный проект воплощают в жизнь при содействии Минмолодежи, Ресурсного центра развития волонтерства, а также нескольких общественных организаций. Как сообщили организаторы, на средства, собранные во время концерта Азамата Цавкилова, купят школьные рюкзаки. https://t.me/vestikbr    
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