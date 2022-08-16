home
Главная
>
Новости
>
В Зеленом театре прошел концерт, посвященный столетию образования КБР

В Зеленом театре прошел концерт, посвященный столетию образования КБР

16.08.2022 | 20:01
В Зеленом театре прошел большой концерт, посвященный столетию образования Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие ансамбли “Кабардинка”, “Балкария” и “Терские казаки”. Выступления яркие и зажигательные, никого не оставляющие равнодушными. На сцене – Государственный академический ансамбль танца “Кабардинка”. Бурные овации зрителей предназначены также артистам Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца “Балкария”. Всех участников праздничной программы принимают очень тепло. В Зеленом театре проходит концерт, посвященный столетию Кабардино-Балкарии. В программе – и выступление Государственного фольклорного ансамбля песни и пляски “Терские казаки”. Зрители с удовольствием подпевают артистам. Зеленый театр был переполнен еще до начала. Представление уже шло, а зрители продолжали прибывать. Выступление трех государственных ансамблей республики организовало министерство культуры. Сделали это в рекордные сроки: на подготовку ушло 10 дней. Праздничные выступления идут чередой. Сегодня в Кабардинском театре состоится детский фестиваль старинной адыгской музыки “Родина моя – песнь моя”. Начало в 16 часов. А завтра в это же время откроется вокальный фестиваль в Балкарском театре. Посвящают эти встречи знаменитым собирателям фольклора Зарамуку Кардангушеву и Омару Отарову.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных