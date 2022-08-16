В Зеленом театре прошел концерт, посвященный столетию образования КБР

В Зеленом театре прошел большой концерт, посвященный столетию образования Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие ансамбли “Кабардинка”, “Балкария” и “Терские казаки”. Выступления яркие и зажигательные, никого не оставляющие равнодушными. На сцене – Государственный академический ансамбль танца “Кабардинка”. Бурные овации зрителей предназначены также артистам Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца “Балкария”. Всех участников праздничной программы принимают очень тепло. В Зеленом театре проходит концерт, посвященный столетию Кабардино-Балкарии. В программе – и выступление Государственного фольклорного ансамбля песни и пляски “Терские казаки”. Зрители с удовольствием подпевают артистам. Зеленый театр был переполнен еще до начала. Представление уже шло, а зрители продолжали прибывать. Выступление трех государственных ансамблей республики организовало министерство культуры. Сделали это в рекордные сроки: на подготовку ушло 10 дней. Праздничные выступления идут чередой. Сегодня в Кабардинском театре состоится детский фестиваль старинной адыгской музыки “Родина моя – песнь моя”. Начало в 16 часов. А завтра в это же время откроется вокальный фестиваль в Балкарском театре. Посвящают эти встречи знаменитым собирателям фольклора Зарамуку Кардангушеву и Омару Отарову.