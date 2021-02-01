В здоровом теле – здоровый дух» — так называется социальный проект горско-еврейской общины Нальчика





В его рамках жителям города предлагают средства индивидуальной защиты от коронавируса.

Наборы предназначены, прежде всего, людям, которые входят в группу риска. Это горожане с хроническими болезнями и с ограниченными возможностями здоровья. Средства защиты выдают в здании еврейской общины. Тем, кто не может забрать их самостоятельно, волонтеры доставляют пакеты на дом.

Члены горско-еврейской общины уже сформировали больше полутора сотен комплектов, каждый из которых рассчитан на двух человек. Социальный проект «В здоровом теле – здоровый дух» воплощают в жизнь при поддержке министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей.