В здании общественной бани в Нальчике произошел крупный пожар

В ночь на 5 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Нальчике, по ул. Кабардинская, 147 горит кровля здания с отдельными помещениями сауны, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. На место происшествия незамедлительно высланы пожарно-спасательные силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 49 человек и 11 единиц техники. Площадь пожара составила около тысячи кв. метров, ему был присвоен второй ранг сложности. Тушение пожара организовано по 2 боевым участкам. На месте организована работа штаба пожаротушения. По состоянию на 04:00 пожар локализован на площади 1000 кв.м. Угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.