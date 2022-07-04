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В здании администрации Белой Речки произошел пожар

В здании администрации Белой Речки произошел пожар

04.07.2022 | 18:11
Погибших и пострадавших нет… Минувшей ночью в Белой Речке ликвидировали пожар: горело здание администрации. Сообщение о ЧС дежурный получил в половине второго. На место возгорания отправили сразу несколько пожарных расчетов. По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемира Берова, в 2:25 утра пожар был локализован, а в 5:12 полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 300 метров. На месте происшествия работали силы и средства регионального МЧС в количестве 29 человек и 7 единиц техники. Сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства устанавливают причины возгорания. Добавим, что зданию администрации Белой Речки больше полувека. Здесь же находится филиал МФЦ. Объект намерены восстановить в кратчайшие сроки.   https://t.me/vestikbr
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