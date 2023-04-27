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В заюковской школе увековечили память ветерана ВОВ Магомеда Бгажнокова

В заюковской школе увековечили память ветерана ВОВ Магомеда Бгажнокова

27.04.2023 | 17:52
Участник Сталинградской битвы и сотрудник министерства госбезопасности, он был в числе офицеров, которые охраняли участников Ялтинской конференции в феврале 45-го. Мемориальную доску открыли сын героя Валерий Бгажноков и заместитель главы Баксанского района Андзор Ахобеков. Церемония состоялась в рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Магомед Бгажноков юношей участвовал в строительстве Баксанской ГЭС. В начале 40-х работал в школе, где сегодня открыли мемориальную доску. После заслужил славу отважного защитника Отечества. Добрые слова воспоминаний и музыкальные номера посвятили памяти солдата Победы.   https://t.me/vestikbr
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