В заюковской школе увековечили память ветерана ВОВ Магомеда Бгажнокова

Участник Сталинградской битвы и сотрудник министерства госбезопасности, он был в числе офицеров, которые охраняли участников Ялтинской конференции в феврале 45-го. Мемориальную доску открыли сын героя Валерий Бгажноков и заместитель главы Баксанского района Андзор Ахобеков. Церемония состоялась в рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Великой Победы.
Магомед Бгажноков юношей участвовал в строительстве Баксанской ГЭС. В начале 40-х работал в школе, где сегодня открыли мемориальную доску. После заслужил славу отважного защитника Отечества. Добрые слова воспоминаний и музыкальные номера посвятили памяти солдата Победы.
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