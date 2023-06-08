В Заюково сдали в эксплуатацию мост после капитального ремонта

Заюковский мост через реку Баксан до этого ремонтировали несколько десятилетий назад. За прошедшие годы сооружение обветшало и уже не справлялось с современной транспортной нагрузкой. К восстановительным работам приступили в январе и закончили их с опережением графика.
Для жителей муниципалитета мост очень важен: связывает части села и к тому же ведет к Баксанской районной больнице. Мост построили почти заново: обновление коснулось фундамента, перекрытий и дорожного полотна…
Его также расширили - сделали двухполосным – и добавили участки для пешеходов. Восстановили конструкцию благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Жители Баксанского района и представители Минтранса поблагодарили строителей. Им вручили почетные грамоты – за плодотворный труд и высокий профессионализм.
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