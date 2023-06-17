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В Зарагиже завершился ремонт улицы Ленина

В Зарагиже завершился ремонт улицы Ленина

17.06.2023 | 12:01
Ул.Ленина в селе Зарагиж. Здесь проходит автодорога «Урвань- Сукан-Су». Протяженность участка – больше пяти километров, и проложили его около полувека назад. За все эти годы капитального восстановления не проводили ни разу. Ремонт был по-настоящему необходим. Работы начались в марте. За три месяца здесь полностью заменили дорожное покрытие, обновили примыкания к улицам и домовладениям, создали остановочные комплексы. Завершения ремонта селяне ожидали с большим воодушевлением. Качество выполненных работ проверили специалисты республиканского Минтранса. Вердикт: нормативным требованиям дорога соответствует. Представители местной власти поблагодарили подрядчиков за проделанную работу. Наиболее отличившимся дорожникам вручили грамоты.     https://t.me/vestikbr
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