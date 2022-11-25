В Залукокоаже завершается капитальный ремонт поликлиники

В Залукокоаже приближается к финишу капитальный ремонт поликлинического отделения райбольницы. Зданию больше 30 лет, и до сих пор его поддерживали косметическим восстановлением.
По программе модернизации первичного звена здесь обновили коммуникации, в том числе систему отопления, оконные и дверные блоки. Помещения расширили. За счет собственных средств купили новую мебель и оргтехнику.
На время реконструкции поликлинику не закрывали: специалистов разместили в других отделениях больницы. После ремонта они вернутся в свои кабинеты.
Сейчас подрядчикам осталось привести в порядок лестничные пролеты и завершить ремонт на первом этаже. Срок – до конца декабря. Добавим, что в Зольской райбольнице работают еще три отделения – хирургическое, инфекционное и терапевтическое. Здесь же – Служба скорой помощи. К слову, на прошлой неделе она получила две новые машины. А на следующий год в медучреждении запланировали построить амбулатории в Сармаково и Светловодском.
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