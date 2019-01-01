В Залукокоаже торжественно открылся современный физкультурно -оздоровительный комплекс.



В церемонии открытия приняли участие Глава КБР Казбек Коков, глава местной администрации Зольского района Руслан Гятов, представители общественных организаций. Это первый на территории района спортивный комплекс с современным оборудованным, универсальным залом для проведения полноценных тренировок, с бассейном, раздевалками, медицинским кабинетом. Также предусмотрены и отдельные помещения для тренеров, административного и технического персонала. Площадь спорткомплекса — 2000 квадратных метров. Здесь созданы все условия для занятий физической культурой и спортом различных возрастных категорий населения, а также для проведения тренировок и соревнований.