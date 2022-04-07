home
Главная
>
Новости
>
В Залукокоаже ремонтируют районную поликлинику

В Залукокоаже ремонтируют районную поликлинику

07.04.2022 | 15:45
В Залукокоаже ремонтируют районную поликлинику в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На восстановление направят почти 23 миллиона рублей. Сейчас проводят внутреннюю отделку и меняют инженерные коммуникации. Окна и двери уже новые. А в прошлом году здесь отремонтировали фасад и кровлю… Как идут работы, решил проверить министр здравоохранения Кабардино-Балкарии. Рустам Калибатов также обсудил с коллегами ход диспансеризации жителей, вопросы раннего выявления онкобольных и льготного обеспечения людей лекарствами, сообщили в пресс-службе ведомства. Добавим, что поликлиника Зольского района обслуживает почти 50 тысяч человек.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных