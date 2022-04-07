В Залукокоаже ремонтируют районную поликлинику в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На восстановление направят почти 23 миллиона рублей. Сейчас проводят внутреннюю отделку и меняют инженерные коммуникации. Окна и двери уже новые. А в прошлом году здесь отремонтировали фасад и кровлю… Как идут работы, решил проверить министр здравоохранения Кабардино-Балкарии. Рустам Калибатов также обсудил с коллегами ход диспансеризации жителей, вопросы раннего выявления онкобольных и льготного обеспечения людей лекарствами, сообщили в пресс-службе ведомства. Добавим, что поликлиника Зольского района обслуживает почти 50 тысяч человек.