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В Залукокоаже больше 2 тысяч человек остались без воды из-за подъема уровня реки

В Залукокоаже больше 2 тысяч человек остались без воды из-за подъема уровня реки

15.06.2023 | 09:24
На месте аварии находятся оперативные бригады. Необходимые силы и техника - имеются. На время ремонтных работ муниципальные службы организуют подвоз воды местным жителям. Ввиду погодных условий на территории республики произошел ряд неблагоприятных явлений: обрыв линий электропередачи, повреждение инфраструктуры ЖКХ, локальное подтопление улиц. Все случаи Глава КБР Казбек Коков держит на постоянном личном контроле. Так, в настоящее время энергетики восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Виноградное, Солдатская, Черниговское и Янтарное Прохладненского района. В скором времени, со снижением уровня воды в реке, специалисты приступят к восстановлению поврежденного участка трубы для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей. Уважаемые друзья! Неблагоприятный прогноз погоды сохраняется. Возможны обильные осадки, усиление ветра, подъем уровня воды в реках. Призываю вас в ближайшие дни проявлять бдительность и осторожность.  
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