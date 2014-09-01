В Залукодесе строят Дом культуры





По национальному проекту «Культура» в Залукодесе начали строить Дом культуры, которого в селе не было больше двух десятилетий. Концерты и встречи проводили в неприспособленных для этого помещениях – без необходимой акустики и оборудования. Новый и долгожданный клуб возводят по типовому проекту. Подобный построили в Кичмалке в 2018-м. Здание займет площадь в 500 квадратных метров. На строительство ДК в Залукодесе направили 26 миллионов рублей. Намерены благоустроить и территорию рядом с новым зданием. Завершить все работы планируют к концу осени.