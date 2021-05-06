В Заюково открыли мобильное паллиативное отделение





Мобильное паллиативное отделение открыли в Заюково при районной больнице. Медики будут выезжать на дом к пациентам, которые страдают неизлечимыми недугами. В штате – восемь специалистов: три врача, четыре медсестры и водитель. Отделение оснастили новым комфортабельным автомобилем. Мобильные бригады окажут на дому плановую помощь: сделают укол, поставят капельницу или катетер, при необходимости покормят тяжелого пациента с помощью зонда. Обслуживать собираются Эльбрусский, Баксанский и Зольский районы.