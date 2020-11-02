В Заюково бурят 4 скважины





Сразу четыре скважины для водоснабжения бурят в Заюково. Работы ведутся в рамках профильной федеральной программы нацпроекта «Экология». Также в населенном пункте, где не один год были проблемы с подачей коммунального ресурса в дома, сейчас прокладывают порядка двух с половиной километров новых водопроводных сетей. За решение наболевшего вопроса местным властям удалось вплотную взяться в 2019-м. В администрации района обещают: вода побежит по новым трубам уже в конце этого года.

В результате выполнения намеченного живительная влага станет поступать и в часть села Атажукино. В следующем году бесперебойное водоснабжение намерены обеспечить в Верхнем Куркужине.