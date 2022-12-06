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В Яникое открыли дом-музей Героя Советского Союза Алима Байсултанова

В Яникое открыли дом-музей Героя Советского Союза Алима Байсултанова

06.12.2022 | 16:19
Сын Героя Советского Союза Алима Байсултанова Валерий не может сдержать слез. Говорить об отце, который погиб совсем молодым – в 24, сложно. Но сейчас есть повод, чтобы еще раз вспомнить о подвиге героя: в Яникое открывают дом-музей Алима Байсултанова. Здесь он родился и вырос. Семья передала дом в муниципальную собственность, а администрация Чегемского района направила средства на реконструкцию. Во дворе установили скульптуру, которая раньше находилась в центре села. Создал ее в свое время известный монументалист Хамзат Крымшамхалов. К памятнику возложили цветы. Алим Байсултанов был военным летчиком-асом. В годы Великой Отечественной совершил свыше полусотни воздушных боев. На его счету – около двух десятков сбитых самолетов противника. Погиб воин в сентябре 43-го в бою над Балтикой. Самолет упал в Финский залив… Сын героя пытается собрать как можно сведений о трагических событиях почти 80-летней давности. Открытие мемориального дома-музея завершили песней – о защитниках Родины, которым не суждено было вернуться в родные дома.   https://t.me/vestikbr
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