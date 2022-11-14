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В выставочном зале парка 100-летия Кабардино-Балкарии представлен арт-проект Имары Аккизовой “Рубаи”

В выставочном зале парка 100-летия Кабардино-Балкарии представлен арт-проект Имары Аккизовой “Рубаи”

14.11.2022 | 17:42
Легкая, современная и одновременно глубокая – новая выставка художника Имары Аккизовой… Атмосфера навеяна аурой нового арт-пространства – галереи в сквере в честь столетия республики, призналась автор. Она представила здесь около двух десятков работ разных лет. Проект назвала “Рубаи”. В нем переплетаются этнические мотивы Кавказа и философия Востока. В проекте “Рубаи” представлены холсты и уникальные куклы, каждая из которых – произведение искусства. Миниатюры безымянные, что оставляет зрителям свободное пространство для собственных размышлений. Новую выставку Имара посвятила своей матери – народному художнику Кабардино-Балкарии Сияре Аккизова, которая стала почетным гостем на торжественном открытии. У посетителей остались самые приятные впечатления от увиденного. Нынешняя выставка – уже третья в галерее с момента открытия. До этого свои произведения здесь представил академик Российской академии художеств Руслан Цримов. Оценить особую атмосферу и праздничное настроение все желающие могут до 12 декабря.   https://t.me/vestikbr
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