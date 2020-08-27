В высокогорных селах Кабардино-Балкарии построят спортплощадки с зоной воркаута

Три новые площадки построят в Верхней Балкарии, Безенги и Герпегеж Черекского района на средства нацпроекта «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». Начато строительство многофункциональных игровых площадок с детскими оздоровительными комплексами и зонами воркаута. Открытые площадки позволят детям заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гимнастикой и другими видами спорта. В гимнастическом городке установят различные тренажеры и оборудование. В Верхней Балкарии это будет первый подобный объект, сообщает пресс-служба администрации Черекского района.