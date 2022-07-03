В вузах Кабардино-Балкарии выросло количество бюджетных мест

В 2022 году количество бюджетных мест в вузах Кабардино-Балкарии увеличено на 19,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Минпросвещения республики Анзора Езаова.
Профессиональное образование в КБР реализуется в трех федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования: Северо-Кавказский государственный институт искусств, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова.
Бюджетные места для приема на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в 2021 году составили более 1 800 мест, а в 2022 году - около 2 150 мест, рассказал Анзор Езаов.
Он уточнил, что количество бюджетных мест увеличилось по укрупненным группам специальностей "Управление в технических системах". "Психологические науки", "Образование и педагогические науки", "Лечебное дело", "Педиатрия", "Электро- и теплоэнергетика", "Техника и технологии строительства".
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