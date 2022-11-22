В Вольном Ауле завершается капитальный ремонт поликлиники

Обновили второй и третий этажи, приступили к работам на первом… В Вольном Ауле завершается капитальный ремонт лечебно-профилактического медучреждения.
Это филиал первой поликлиники Нальчика. Косметические работы здесь проводили неоднократно, но требовалось серьезное обновление. Начали его в мае по программе модернизации первичного звена здравоохранения республики.
С тех пор здесь заменили полы и двери, лифт и инженерные коммуникации. Специалисты принимают пациентов на втором и третьем этажах, в день – около 150 человек.
Сейчас строители ремонтируют первый этаж. Завершится капитальное обновление филиала первой поликлиники к концу этого года.
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