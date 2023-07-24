В Вольном Ауле появится новая школа на 800 мест

Старое здание 12 нальчикской школы простояло больше века. Его признали аварийным и демонтировали.
На его месте появится новый учебный корпус на 800 мест. Он обещает стать одним из самых красивых в республике. Проект включает благоустройство школьного двора со стадионами, спортивными и игровыми площадками для младших классов и сквером.
В настоящее время строители заняты работами на нулевом цикле - обустраивают подвальные площадки, готовят основание под строительство самого здания.
Во дворе старой школы находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной. Монумент решили сохранить и вписали в новый проект.
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