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В Вольном Ауле появится новая школа на 800 мест

В Вольном Ауле появится новая школа на 800 мест

24.07.2023 | 08:37
Старое здание 12 нальчикской школы простояло больше века. Его признали аварийным и демонтировали. На его месте появится новый учебный корпус на 800 мест. Он обещает стать одним из самых красивых в республике. Проект включает благоустройство школьного двора со стадионами, спортивными и игровыми площадками для младших классов и сквером. В настоящее время строители заняты работами на нулевом цикле - обустраивают подвальные площадки, готовят основание под строительство самого здания. Во дворе старой школы находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной. Монумент решили сохранить и вписали в новый проект.   https://t.me/vestikbr
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