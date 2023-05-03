В военкомате КБР рассказали о поступлении на службу по контракту

Отмечено, что на сайте Минобороны есть раздел, посвященный запросам граждан, можно воспользоваться и сайтом госуслуг. Теперь контракт оформляют минимум на один год, а возраст потенциальных участников программы увеличен до 60 лет.
Собравшимся также рассказали, что контрактники будут служить в подразделениях Южного военного округа. Приоритет сейчас отдается 40-му армейскому корпусу 144-й отдельной мотострелковой бригады. Тем, кто подпишет договор, гарантирована комплексная социальная поддержка.
Сотрудники военкомата ответили на вопросы собравшихся. Сегодня пункт по отбору граждан на службу по контракту будет работать в Чегемском районе.
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