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В военкомате КБР рассказали о поступлении на службу по контракту

В военкомате КБР рассказали о поступлении на службу по контракту

03.05.2023 | 15:40
Отмечено, что на сайте Минобороны есть раздел, посвященный запросам граждан, можно воспользоваться и сайтом госуслуг. Теперь контракт оформляют минимум на один год, а возраст потенциальных участников программы увеличен до 60 лет. Собравшимся также рассказали, что контрактники будут служить в подразделениях Южного военного округа. Приоритет сейчас отдается 40-му армейскому корпусу 144-й отдельной мотострелковой бригады. Тем, кто подпишет договор, гарантирована комплексная социальная поддержка. Сотрудники военкомата ответили на вопросы собравшихся. Сегодня пункт по отбору граждан на службу по контракту будет работать в Чегемском районе.   https://t.me/vestikbr
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