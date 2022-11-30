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В Военкомате КБР прошла пресс-конференция по вопросам осеннего призыва

В Военкомате КБР прошла пресс-конференция по вопросам осеннего призыва

30.11.2022 | 16:28
Начало осенней призывной кампании перенесли с октября на ноябрь в целом по стране. Сделали это потому, что сотрудники военкоматов были заняты частичной мобилизацией, сообщил журналистам военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов. Теперь приходится действовать в сжатые сроки, потому что завершится кампания как обычно – в конце декабря. План на осень – отправить на срочную службу 800 молодых жителей республики. Те юноши, кого призывная комиссия признает годными, попадут в учебную часть. Там пять месяцев они будут осваивать современную армейскую технику и получать военно-учетную специальность. Как и в прошлые годы, служба жителей Кабардино-Балкарии пройдет в различных военных округах – от Калининграда до Хабаровска. Призывают в сухопутные войска, Военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, Военно-космические силы и Росгвардию. Эта группа новобранцев вскоре отправится в Новочеркасск. А два человека из нынешнего призыва станут служить в научной роте “ЭРА”, где будут заняты исследовательской работой в интересах Вооруженных сил... Еще об одном новшестве рассказал Дмитрий Пахомов – о внедрении в практику цифровых технологий. Распоряжение получили военкоматы по всей стране из министерства обороны. Содействуют им органы исполнительной власти регионов. В результате постановка человека на воинский учет должна сократиться с одного месяца до одного дня, а справки станут оформлять в электронном виде. Дмитрий Пахомов ответил на вопросы журналистов, которые касались не только осеннего призыва, но также набора на службу добровольцев и контрактников.   https://t.me/vestikbr      
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