В военкомате КБР обсудили предстоящую осеннюю призывную компанию





К началу осеннего призыва. В республиканском военном комиссариате Кабардино-Балкарии прошел инструкторско-методический сбор руководителей военных комиссариатов и представителей исполнительных органов власти КБР по вопросам подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу осенью 2021 года. Также подведены итоги прошедшей призывной кампании, причем цифры были озвучены конкретные и в разрезе городских округов и муниципальных районов. Открывая встречу, военный комиссар республики Дмитрий Пахомов рассказал о требованиях к призыву в армию. Для его качественного проведения в муниципалитетах создали комиссии. Работали 13 территориальных военкоматов. Кроме того, наладили взаимодействие со всеми заинтересованными службами и ведомствами. В целом призыв прошел по намеченному плану.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы КБР Аслан Шонтуков отметил, медико-санитарная часть военкомата КБР оснащена всем необходимым для освидетельствования и психологического отбора новобранцев. В этом году кампанию провели в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. С задачей – не допустить распространения коронавируса среди призывников и сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала – справились. Аслан Шонтуков отметил, работе медкомиссий мешает нехватка узких специалистов. Зампред правительства КБР Марат Хубиев особое внимание обратил в том числе на проблему здоровья призывников. В ходе встречи обсудили и другие актуальные вопросы призывной кампании. Главное, отметили собравшиеся, выполнить наряд Минобороны страны по начавшемуся осеннему призыву в армию. Соответствующие указания даны руководителям городских и районных военкоматов, рекомендации получили главы муниципалитетов.