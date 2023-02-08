В ВГИ подвели итоги работы за прошлый год

Борьба с загрязнением окружающей среды и предотвращение опасных природных явлений – лишь небольшая часть научных интересов сотрудников Высокогорного геофизического института, который входит в структуру Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Новая для коллектива тема – изменения климата и адаптация экономики к ним. В ближайшее время сотрудники ВГИ отправятся в Санкт-Петербург в Военно-космическую академию на конференцию, связанную с изучением климата… Среди постоянных задач – наблюдение за природными процессами в горах Кабардино-Балкарии.
Сегодня в Высокогорном геофизическом институте трудятся свыше 130 специалистов. Среди них – 45 докторов и кандидатов наук. В структуре ВГИ – больше десятка лабораторий, а также научно-исследовательский полигон, где можно проводить уникальные эксперименты в полевых условиях.
В 2022-м году группа ученых института была удостоена Государственной премии Кабардино-Балкарии в области науки и техники – за изучение снежно-ледникового режима и перспектив освоения гор республики.
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