В Верхнем Куркужине завершили строительство и реконструкцию водопроводных сетей

Работы провели на улице Октябрьской в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Проблему с бесперебойной доставкой ресурса решили для 250 семей, а также для нескольких социальных учреждений – детского сада, двух школ, амбулатории и Дома культуры. Бюджет проекта – 17 миллионов рублей. В рамках проекта построен накопительный резервуар, оснащенный очистительными фильтрами. От накопителя проложили две параллельные водопроводные линии длиной около восьми километров. Дорожное плотно при этом удалось сохранить.