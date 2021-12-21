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В Верхнем Куркужине завершили строительство и реконструкцию водопроводных сетей

В Верхнем Куркужине завершили строительство и реконструкцию водопроводных сетей

21.12.2021 | 17:06
Работы провели на улице Октябрьской в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Проблему с бесперебойной доставкой ресурса решили для 250 семей, а также для нескольких социальных учреждений – детского сада, двух школ, амбулатории и Дома культуры. Бюджет проекта – 17 миллионов рублей. В рамках проекта построен накопительный резервуар, оснащенный очистительными фильтрами. От накопителя проложили две параллельные водопроводные линии длиной около восьми километров. Дорожное плотно при этом удалось сохранить.
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