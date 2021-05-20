В Верхнем Куркужине построили спортплощадку для сдачи норм ГТО





В рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта» на базе второй школы селения Верхний Куркужин построили спортплощадку для сдачи норм ГТО. Она оснащена современными тренажерами для занятий на свежем воздухе: скамья для пресса, турники, гимнастические брусья, шведская стенка. Площадка стала первым центром для сдачи норм ГТО в Баксанском районе. Школьники пробуют позаниматься на новом спортивном оборудовании. Находится оно на открытом воздухе, а потому корпуса изготовлены из особо прочных металлических сплавов. Тренажеров здесь около 30-ти. На сегодня в нормативную базу «Готов к труду и обороне» входят 13 видов упражнений: бег, плавание, подтягивания на перекладине, стрельба и другие. Часть из них обязательна, другие можно выбрать из предложенных. Кстати, абитуриенты, имеющие золотой значок ГТО, могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.