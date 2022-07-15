home
Главная
>
Новости
>
В Верхнем Баксане возобновил работу центр народных ремесел

В Верхнем Баксане возобновил работу центр народных ремесел

15.07.2022 | 16:46
Сохранять, восстанавливать, развивать, популяризовать и продвигать народные художественные промыслы и ремесла. Такая цель ставилась при открытии уникального центра ремесел в Верхнем Баксане сорок лет назад. До 90-го года здесь даже работала лаборатория по киизам, где молодых рукодельниц обучали ковроткачеству. Именно в этом селе жили и работали известные мастерицы-ковровщицы. Абидат и Хажар Теммоевы, Халимат Курданова, Фердаус Джаппуева… Сегодня здесь трудятся их ученицы и последовательницы. Руководитель Центра Езетхан Джаппуева демонстрирует нынешние произведения народного искусства, созданные здесь. Центр с самого начала специализировался на изготовлении изделий из вяленой шерсти – кийизов, бурок, головных уборов. Со временем в силу экономических трудностей деятельность пришла в упадок, и центр работать перестал. В августе прошлого года во время “Прямой линии с Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым” сотрудники попросили руководителя республики помочь возродить учреждение культуры. Сегодня мастерицы-ковровщицы продолжают творить – создают национальные ковры из шерсти, которую сами и заготавливают. В этой же технике делают и аксессуары. Например, популярностью пользуются небольшие сумки из войлока. В центре созданы все условия для плодотворной работы. Сейчас верхнебаксанские мастерицы готовятся к международному фестивалю народных промыслов и ремесел. Он состоится уже завтра на Голубых озерах. И бурку, над которой сейчас заканчивают трудиться, тоже там выставят. У рукодельниц Эльбрусского района появилась возможность не только творить, но и проводить здесь мастер-классы, чтобы учить желающих древнему ремеслу. Ведь ни одна витрина музея, ни одна полка сувенирного магазина не даст глубокого понимания народного искусства, не позволит почувствовать тепло рук мастеров, вложенное в каждое изделие. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных