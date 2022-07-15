В Верхнем Баксане возобновил работу центр народных ремесел

Сохранять, восстанавливать, развивать, популяризовать и продвигать народные художественные промыслы и ремесла. Такая цель ставилась при открытии уникального центра ремесел в Верхнем Баксане сорок лет назад. До 90-го года здесь даже работала лаборатория по киизам, где молодых рукодельниц обучали ковроткачеству. Именно в этом селе жили и работали известные мастерицы-ковровщицы.
Абидат и Хажар Теммоевы, Халимат Курданова, Фердаус Джаппуева… Сегодня здесь трудятся их ученицы и последовательницы.
Руководитель Центра Езетхан Джаппуева демонстрирует нынешние произведения народного искусства, созданные здесь. Центр с самого начала специализировался на изготовлении изделий из вяленой шерсти – кийизов, бурок, головных уборов. Со временем в силу экономических трудностей деятельность пришла в упадок, и центр работать перестал. В августе прошлого года во время “Прямой линии с Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым” сотрудники попросили руководителя республики помочь возродить учреждение культуры.
Сегодня мастерицы-ковровщицы продолжают творить – создают национальные ковры из шерсти, которую сами и заготавливают. В этой же технике делают и аксессуары. Например, популярностью пользуются небольшие сумки из войлока. В центре созданы все условия для плодотворной работы.
Сейчас верхнебаксанские мастерицы готовятся к международному фестивалю народных промыслов и ремесел. Он состоится уже завтра на Голубых озерах. И бурку, над которой сейчас заканчивают трудиться, тоже там выставят.
У рукодельниц Эльбрусского района появилась возможность не только творить, но и проводить здесь мастер-классы, чтобы учить желающих древнему ремеслу. Ведь ни одна витрина музея, ни одна полка сувенирного магазина не даст глубокого понимания народного искусства, не позволит почувствовать тепло рук мастеров, вложенное в каждое изделие.
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