В Верхнем Акбаше зажгли Вечный огонь

Торжественная церемония, приуроченная к 78-й годовщине Великой Победы, собрала представителей райадминистрации и общественности, молодежь.
Жители этого села внесли достойный вклад в победу над фашизмом, рассказали собравшимся. Из села призвали в армию в годы Великой Отечественной 316 человек, из них 186 не вернулись с полей сражений.
Вечный огонь зажгли у памятника павшим, который находится на территории школы. По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в этом году территорию здесь благоустроят.
https://t.me/vestikbr