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В Верхнем Акбаше зажгли Вечный огонь

В Верхнем Акбаше зажгли Вечный огонь

15.04.2023 | 09:53
Торжественная церемония, приуроченная к 78-й годовщине Великой Победы, собрала представителей райадминистрации и общественности, молодежь. Жители этого села внесли достойный вклад в победу над фашизмом, рассказали собравшимся. Из села призвали в армию в годы Великой Отечественной 316 человек, из них 186 не вернулись с полей сражений. Вечный огонь зажгли у памятника павшим, который находится на территории школы. По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в этом году территорию здесь благоустроят.   https://t.me/vestikbr
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