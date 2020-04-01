В Верхнем Акбаше ремонтируют сельский ДК

Работы ведут в рамках реализации национального проекта «Культура» и проекта «Единой России» «Культура малой Родины». На фронтоне здания надпись — «1960», то есть 60 лет прошло с тех пор, как на средства местного колхоза построили этот Дом культуры. За долгие годы материалы отслужили свой век. Работники ДК своими силами поддерживали порядок, делали косметический ремонт, но все же требовалось радикальное обновление. Строители, которые уже приступили к работе, обещают сохранить фасад с колоннами в первозданном виде. Это своего рода визитная карточка ДК. Сейчас здесь демонтируют старое оборудование и внутренние инженерные сети. Запланирована реконструкция кровли: покрытие будет из металлического профиля. Полностью поменяют электропроводку и систему отопления, оконные и дверные блоки. Стены отремонтируют снаружи и изнутри. Потолки собираются создать подвеснЫе, а на полу – деревянное покрытие и плитка. Обновят сцену, зрительские места, помещения для артистов. Найдется здесь место и для сельской библиотеки. В целом на реконструкцию здания направят свыше семи миллионов рублей. Работы софинансируются из бюджета Терского района.