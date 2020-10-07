В Верхнем Акбаше продолжается ремонт ДК

В селении Верхний Акбаш Терского района Кабардино-Балкарии идет реконструкция сельского Дома культуры. Капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Культура» и проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

Здание с большими колоннами уже давно стало достопримечательностью населенного пункта. После полного обновления ДК от прежней конструкции останутся только столбы, говорят строители. Старое оборудование и внутренние инженерные сети уже демонтировали, прокладывают новые канализационные трубы, полностью заменена кровля. Также обновили электропроводку и отопительную систему, окна и двери.

После замены напольного покрытия в административных помещениях, планируется также обновить оформление сцены и зрительские места. В целом на реконструкцию здания направили свыше 7 миллионов рублей. Работы софинансируются из бюджета Терского района КБР.