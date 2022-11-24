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В Верхней Балкарии вспоминали Героя Советского Союза Мухажира Уммаева

В Верхней Балкарии вспоминали Героя Советского Союза Мухажира Уммаева

24.11.2022 | 15:42
Бюст Мухажира Уммаева установлен у памятника павшим войнам в самом центре Верхней Балкарии. Здесь проходят церемонии, приуроченные к разным датам, но эта – особенная: в ноябре исполняется сто лет со дня рождения Героя Советского Союза – уроженца села. Высшей военной награды он был удостоен спустя почти полвека со Дня Победы. Ученики, представители местной власти и общественных организаций, односельчане “солдата Победы” собрались, чтобы почтить его память. Говорили о подвигах героя, а после к подножию монумента возложили цветы. Встреча продолжилась во второй школе, где организовали памятный вечер. Здесь более подробно рассказали о жизненном пути командира стрелковой роты, который прожил всего 26 лет и умер в ссылке от фронтовых ран. К званию Героя Мухажир Уммаев был представлен в 44-м, но из-за депортации балкарцев звезду так и не получил. Указ о награждении подписал уже в 90-м президент СССР… Родственники представили ордена и медали воина, его личные вещи и поделились воспоминаниями. Мухажир Уммаев был человеком образованным. До войны работал учителем в родном селе. А после окончания Великой Отечественной трудился в военкомате в Казахстане. Несмотря на статус спецпереселенца, он являлся человеком, чьи знания и умения были востребованы. Столетие со дня рождения Мухажира Уммаева в Верхней Балкарии отметили широко. К этой дате для школьников организовали классные часы. Педагоги отмечают особую важность таких встреч, ведь именно детям предстоит хранить память о героях.   https://t.me/vestikbr
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