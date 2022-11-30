В Верхней Балкарии прошел траурный митинг, посвященный 80-летию со дня Черекской трагедии

В Верхней Балкарии сегодня прошел траурный митинг, посвященный 80-летию со дня Черекской трагедии. В микрорайоне “Сауту” у мемориального комплекса собрались представители органов власти республики и муниципалитета, селяне. Священнослужители совершили обряд поминовения по погибшим.
Глава администрации Черекского района Алан Кульбаев сообщил, что по распоряжению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова будут направлены средства на реконструкцию мемориального комплекса в микрорайоне “Сауту”. А в самой Верхней Балкарии намерены создать памятник погибшим в Черекской трагедии.
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